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        Haberler Magazin Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Azak'ın düğününden yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

        Kerem Aktürkoğlu'nun mutlu gününden yeni fotoğraflar

        Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile evlenmişti. Çiftin düğünden yeni fotoğraflar ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 09:02 Güncelleme: 05.06.2025 - 09:02
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        Düğünden yeni fotoğraflar
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        Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanan çift, Sapanca'da nikâh masasına oturmuştu.

        Kerem Aktürkoğlu'nun düğününe dair yeni fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

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        KEREM'İN UĞURU

        Kerem Aktürkoğlu, eşinin adını kramponlarına yazdırdığını gözler önüne seren bir paylaşımda bulunmuştu.

        Kramponlarının fotoğrafını yayımlayan ünlü futbolcu, paylaşımına beyaz kalp emojisi de eklemişti.

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        #Kerem Aktürkoğlu
        #Ceren Azak

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