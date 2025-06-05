Kerem Aktürkoğlu'nun mutlu gününden yeni fotoğraflar
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile evlenmişti. Çiftin düğünden yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Giriş: 05.06.2025 - 09:02 Güncelleme: 05.06.2025 - 09:02
Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanan çift, Sapanca'da nikâh masasına oturmuştu.
Kerem Aktürkoğlu'nun düğününe dair yeni fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
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KEREM'İN UĞURU
Kerem Aktürkoğlu, eşinin adını kramponlarına yazdırdığını gözler önüne seren bir paylaşımda bulunmuştu.
Kramponlarının fotoğrafını yayımlayan ünlü futbolcu, paylaşımına beyaz kalp emojisi de eklemişti.
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