Kerem Aktürkoğlu, Ajax'ı pişman etti!

Amsterdam ekibi geçen yaz Aktürkoğlu için on beş milyon avro ödemeye hazırdı, bu da Ajax'ın en azından daha yüksek bir seviyede performans göstermenin nasıl bir şey olduğunu bilen bir oyuncu almasını sağlayacaktı.

Ajax önümüzdeki kış Aktürkoğlu için bir girişimde daha bulunmak isterse, muhtemelen daha yüksek bir fiyat etiketini hesaba katmak zorunda kalacak.