Kerem Aktürkoğlu, Ajax'ı pişman etti!
Eredivisie'ye istediği başlangıcı yapamayan, beş maçta tek galibiyet alan ve son olarak derbide Feyenoord'a 4-1 yenilen Ajax'ta gündemlerden biri de Kerem Aktürkoğlu... Milli futbolcu yaz aylarında kendisine ilgi gösterip transferi gerçekleştirmeyen Ajax'ı pişman etti! Hollanda basını Kerem'e dair bir inceleme kaleme aldı
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Hollanda'nın köklü ekiplerinden Ajax, Eredivisie'ye istediği gibi başlayamadı. Son olarak 3-0 geriye düştükleri derbide sahaya atılan meşaleler yüzünden ertelenen Feyenoord maçını da 4-0 kaybeden Ajax'ta gündemlerden biri de transferler ve transfer edilmeyen futbolcular...
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Hollanda merkezli transfer analiz mecrası olan footballtransfers, yaz aylarında Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenen Ajax'ın pişmanlığını analiz etti. Sitenin Hollanda edisyonunda çıkan haber şöyle:
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Galatasaray Kerem Aktürkoğlu geçen yaz Ajax'ta Sven Mislintat'ın istek listesinde üst sıralarda yer alıyordu. Kerem, son yıllarda Türkiye'de özel bir çıkış yakaladı ve üçüncü ligden Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kadar yükseldi. Aktürkoğlu, Maurice Steijn'ın Ajax takımındaki eksik halka mı?
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Kerem, Süper Lig'deki ilk beş maçında üç gol ve altı asistle oynayarak yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 2020 yılında üçüncü lig kulübü 24 Erzincanspor'dan serbest transferle geldiği İstanbul'un en iyi kulübünde kalıcı bir fikstür haline geldi.
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Kerem başlangıçta Galatasaray'ın antrenman seviyesiyle ilgili zorluk yaşasa da ikinci ve üçüncü sezonlarında Süper Lig'de gerçek bir trend belirleyici oldu
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Kerem'in çarpıcı yükselişi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de dikkatini çekti. Ajax'ın yanı sıra Lazio da Kerem Aktürkoğlu için düzenli olarak tribünlerdeydi
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Aktürkoğlu'nu İstanbul'da tutma kararı şu ana kadar Galatasaray için iyi sonuç vermiş gibi görünüyor. Arjantinli golcü Mauro Icardi ile birlikte Süper Lig'in en tehlikeli ikilisini oluşturuyor
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Aktürkoğlu bu sezon şimdiden altı asist yaparken, Icardi altı maçta attığı yedi golle Türkiye liginin en golcü oyuncusu konumunda. Ancak bu başarılı ikili önümüzdeki kış sona erebilir
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"OCAK AYINDA AYRILABİLİR"-
Aktürkoğlu hala yurt dışındaki birçok üst düzey kulübün radarında. Sol kanat oyuncusu her hafta Galatasaray'a değerini kanıtladığına göre, kulüplerin Ocak ayında sıraya girmesi ihtimal dışı değil
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Ajax Chuba Akpom, Georges Mikautadze ve Carlos Forbs gibi daha düşük seviyede başarılı olan oyuncuları tercih ederken, Aktürkoğlu Süper Lig'de her hafta klasını kanıtlıyor.
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SciSports'tan alınan veriler Aktürkoğlu'nun Ajax için hemen temel bir oyuncu olabileceğini gösteriyor. SciSkill değeri 78.1 olan Türk oyuncu, gelişiminde Mikautadze (62.5) ve Forbs'tan (45.1) daha ileride.
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Sağ kanatta da oynayabilen Aktürkoğlu, Ajax'ın mevcut transferlerinden çok daha ileride. Mislintat, Mikautadze ve Forbs için sırasıyla on altı ve on dört milyon avro harcadı.
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Aktürkoğlu'nun forvet hattında diğer pozisyonlarda da oynayabildiği göz önüne alındığında, 22 kez milli olan oyuncu Steijn'in takımına mükemmel bir şekilde uyum sağlayabilirdi.
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SciSports Kariyer Aracı, Aktürkoğlu'nun Johan Cruijff ArenA'da sık sık oynayabileceğini gösteriyor, oynama süresi açısından beş üzerinden beş yıldız verildi. Ancak kanat oyuncusunun ilk dönemde Ajax'ın oyun tarzına alışması gerekecek.
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Ajax'ın şu anki sol kanat oyuncusu Steven Bergwijn, çoğunlukla İç Forvet olarak oynuyor ve bu nedenle santrfora yakın. Bir geniş oyun kurucu olarak Aktürkoğlu'nun kenarlarda takılma ve oyunu oradan kurma alışkanlığı var.
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Aktürkoğlu başlangıçta Ajax'ın oyun tarzına uyum sağlamakta zorlanacak olsa da, Süper Lig'in trend belirleyicisi Ajax'ı beladan kurtarmak için gereken her şeye sahip.
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Amsterdam ekibi geçen yaz Aktürkoğlu için on beş milyon avro ödemeye hazırdı, bu da Ajax'ın en azından daha yüksek bir seviyede performans göstermenin nasıl bir şey olduğunu bilen bir oyuncu almasını sağlayacaktı.
Ajax önümüzdeki kış Aktürkoğlu için bir girişimde daha bulunmak isterse, muhtemelen daha yüksek bir fiyat etiketini hesaba katmak zorunda kalacak.