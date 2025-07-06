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        Haberler Spor Diğer Atletizm Kenyalı atlet dünya rekoru kırdı - Diğer Haberleri

        Kenyalı atlet dünya rekoru kırdı

        Kenyalı atlet Beatrice Chebet, Elmas Lig'in (Diamond League) Oregon etabında 13 dakika 58.06 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak 5 bin metreyi 14 dakikadan daha kısa sürede koşan tarihteki ilk kadın oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 00:44 Güncelleme: 06.07.2025 - 00:44
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        Kenyalı atlet dünya rekoru kırdı!
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        Elmas Lig'in (Diamond League) Oregon etabında mücadele eden Kenyalı atlet Beatrice Chebet, 13 dakika 58.06 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve 5 bin metreyi 14 dakikadan daha kısa sürede koşan tarihteki ilk kadın unvanını aldı.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hem 5 bin hem de 10 bin metrede altın madalya kazanan Beatrice Chebet, ABD'deki yarışın büyük bir bölümünde Etiyopyalı Gudaf Tsegay ve Kenyalı Agnes Jebet Ngetich tarafından takip edildi.

        Yarışın sonlarına doğru farkı açan Chebet, Tsegay ve Ngetich üçlüsü, kendi aralarında yarışacak duruma geldi.

        Chebet, Tsegay'ın dünya rekorunu 2.15 saniye geliştirirken, Ngetich 14 dakika 01.29 saniyeyle ikinci, Tsegay ise 14 dakika 04.41 saniyeyle üçüncü oldu.

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