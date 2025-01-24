Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kenya'da avcı tuzağına yakalanan leopar kurtarıldı

        Kenya'da avcı tuzağına yakalanan leopar kurtarıldı

        Kenya'da ipten yapılmış avcı tuzağına yakalanan leopar kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:05 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avcı tuzağına yakalanmıştı! Kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kenya'da Yaban Hayatı Servisi (KWS) ve Sheldrick Vahşi Yaşam Vakfı'nın (SWT) ortak çalışması sonucu, avcı tuzağına yakalanmış bir leopar kurtarıldı.

        SWT tarafından yapılan açıklamada, ipten oluşan bir tuzağın leoparın ön ayağına, diğerinin ise beline dolandığı belirtildi.

        Tuzakların leoparın hareket kabiliyetini kısıtladığı ve hayatta kalma şansını ciddi ölçüde azalttığı ifade edildi.

        Yaraların temizlenmesi ve tedavi süreci sonrası leoparın durumunun stabil olduğu açıklandı.

        SWT yetkilileri, tuzakların yaban hayatı üzerindeki tehditlerine dikkat çekerek, bu tür olayların engellenmesi için koruma çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Leopar
        #kenya
        #haberler
        #avcı tuzağına yakalanan leopar
        Yazı Boyutu
        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Anasayfa