Kenya'da avcı tuzağına yakalanan leopar kurtarıldı
Kenya'da ipten yapılmış avcı tuzağına yakalanan leopar kurtarıldı
Kenya'da Yaban Hayatı Servisi (KWS) ve Sheldrick Vahşi Yaşam Vakfı'nın (SWT) ortak çalışması sonucu, avcı tuzağına yakalanmış bir leopar kurtarıldı.
SWT tarafından yapılan açıklamada, ipten oluşan bir tuzağın leoparın ön ayağına, diğerinin ise beline dolandığı belirtildi.
Tuzakların leoparın hareket kabiliyetini kısıtladığı ve hayatta kalma şansını ciddi ölçüde azalttığı ifade edildi.
Yaraların temizlenmesi ve tedavi süreci sonrası leoparın durumunun stabil olduğu açıklandı.
SWT yetkilileri, tuzakların yaban hayatı üzerindeki tehditlerine dikkat çekerek, bu tür olayların engellenmesi için koruma çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı.