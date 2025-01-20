Kentsel dönüşüm kira yardımı 2025 yükseltildi! Kira desteği ne kadar oldu, kaç ay veriliyor?
Kentsel dönüşüm kira desteği 2025 Ocak ayı itibarıyla artış yaşadı. Konu ile ilgili açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, yaptığı açıklamada evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen aylık kira yardımının 2025 yılından itibaren geçerli olmak üzere yükseltildiğini duyurdu. Kentsel dönüşüm sürecindeki hak sahipleri ise bu noktada ''2025 Kira desteği ne kadar oldu, kaç ay veriliyor?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları neler, nasıl alınır? İşte il il zamlı kira yardımı tutarları...
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Kira yardımı tutarı 2025 Ocak ayı itibarıyla güncellendi. Kentsel dönüşüm kapsamında evleri yenilenen vatandaşlara devlet tarafından ödenen kira desteği artış yaşadı. Böylece İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve diğer şehirlerde hak sahiplerine ödenecek kira desteği tutarları belli oldu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç ay veriliyor? 2025 Kira desteği nasıl alınır, şartları neler? İşte, il il zamlı kira yardımı 2025 tutarları ve başvuru süreci ile ilgili detaylar...
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KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2025 ARTIŞ YAŞADI
İllere göre değişmekle birlikte ev sahiplerine aylık 4 bin 500 lira ile 8 bin lira arasında kira desteği ödeniyor.
Kira desteğinde 2025 tarifesi belli oldu. Konu ile ilgili açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi.
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2025 KİRA DESTEĞİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Bakan Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dönüşüme giren vatandaşlarımıza yaptığımız kira destekleriyle ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. (İstanbul) Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı.
Şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz.
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ANKARA, İZMİR, BURSA, ANTALYA VE DİĞER İLLERDE KİRA YARDIMI KAÇ TL?
Kira desteklerimizi;
Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya;
diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya,
kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz.
Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul'umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
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KİRA DESTEĞİ KAÇ AY VERİLİR?
Kira yardımları riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en çok 48 ay sağlanıyor.
Riskli yapıdaki kiracılara iki aylık kira yardımı tek seferde ödeniyor. Sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere yine defaten beş aylık kira yardımı veriliyor.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELER, NASIL ALINIR?
Kira ödemelerinin başlatılabilmesi için riskli yapının yıkımının gerçekleşmesi şart. Bir yıl içinde de başvuru gerekiyor. Ayrıca Yarısı Bizden kampanyasından faydalanan kişi ikamet ediyorsa, kira desteği de alabiliyor.
Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmeniz için binanızın riskli yapı grubunda olduğu için yeniden yapılıyor olması gerekiyor. Binanız için ilgili kurumdan riskli bina raporu aldıysanız ve yaşadığınız bölgede kentsel dönüşüm uygulanıyorsa, binanızın yeniden yapılması durumunda kentsel dönüşüm kira yardımı alabilirsiniz. Kentsel dönüşüm kira yardımı için hak sahipleri gerekli belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.
Ayrıca 6306 sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Kira Yardımı Başvurusu e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.
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