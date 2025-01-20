Kira yardımı tutarı 2025 Ocak ayı itibarıyla güncellendi. Kentsel dönüşüm kapsamında evleri yenilenen vatandaşlara devlet tarafından ödenen kira desteği artış yaşadı. Böylece İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve diğer şehirlerde hak sahiplerine ödenecek kira desteği tutarları belli oldu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç ay veriliyor? 2025 Kira desteği nasıl alınır, şartları neler? İşte, il il zamlı kira yardımı 2025 tutarları ve başvuru süreci ile ilgili detaylar...