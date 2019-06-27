Ankara'nın Sincan ilçesinde, edinilen bilgilere göre yaşlı bir kadın, oğlu tarafından feci biçimde darp edildi. Olayı gören vatandaşlar duruma müdahale ederek polise haber verdi.

"OĞLUMU HASTANEYE YATIRIN"

İHA'daki habere göre olay yerine gelen polis ekipleri annesini darp ettiği iddia edilen kişiyi ekip aracına bindirerek karakola götürdü.

Oğlunu koruyan yaşlı kadın ise tedavi gördüğü belirterek oğlunun yeniden hastaneye yatırılmasını istedi.