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        Haberler Bilgi Magazin Kendi Yolumda filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kendi Yolumda ne zaman çekildi?

        Kendi Yolumda filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Kendi Yolumda filmi, 24 Temmuz Perşembe akşamı televizyon erkanlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Yönetmen koltuğuna Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu filmin senaryosu Ali Kobanbay tarafından kaleme alındı. Peki, "Kendi Yolumda filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kendi Yolumda ne zaman çekildi?" İşte Kendi Yolumda filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 18:34 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:34
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        • 1

          Başrollerini Gökhan Özoğuz ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Kendi Yolumda filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2022 yılında vizyona giren film, komedi türünde kaleme alındı. Kendi Yolumda filmi, kendi yolunda gitmenin önemini vurgulayarak, izleyiciye kendini gerçekleştirmenin peşinden gitmeyi sorgulatıyor. Peki, Kendi Yolumda filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kendi Yolumda filmi konusu ve oyuncuları...

        • 2

          KENDİ YOLUMDA KONUSU NEDİR?

          Daha önce de oyuncu olarak sinema filmlerinde yer alan Gökhan Özoğuz, bu kez kendi rüyasını, filmde rüya içinde anlatıyor; Gökhan Özoğuz’un arabası, Adana’nın kenar bir mahallesinde bozulur. Gittiği tamircide, babasıyla birlikte çalışan ve aslında müzisyen olmak isteyen, ancak aile baskısı ve zor hayat şartları sebebi ile bu hayalini gerçekleştirememiş bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile sohbet eden Gökhan Özoğuz, sonrasında uyuya kalır. Uykusunda kendini tamirci çırağı Ömer Ali olarak bulan Gökhan için macera başlar.

        • 3

          KENDİ YOLUMDA OYUNCULARI KİMLER?

          Filmde Gökhan Özoğuz’a Gökçe Bahadır, Tamer Levent, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Çağatay Aras, Suzan Aksoy, Tuncer Salman, Özkan Ayalp ve Hakan Özoğuz’un da yer aldığı zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

          KENDİ YOLUMDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Kendi Yolumda filmi çekimleri Adana'da gerçekleştirildi

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