Kenan Yıldız için dev teklif: Juventus kararını verdi!

YENİ SÖZLEŞME YOLDA

Yaklaşık bir yıl önce Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzatmıştı. İtalyan basını, Chelsea'nin yaptığı bu teklifin ardından 20 yaşındaki yıldızın sözleşmesini 2030'a kadar uzatmak istendiği dile getirdi. Haberde siyah-beyazlılar, Kenan'ın maaşını takımdaki diğer yıldız futbolcularla eşit seviyeye getirmeyi planladığı ve yıllık 4 milyon Euro kazanç içeren yeni bir sözleşme imzalamak istediği iddia edildi.