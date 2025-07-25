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        Haberler Spor Transfer Kenan Yıldız için dev teklif: Juventus kararını verdi! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız için dev teklif: Juventus kararını verdi!

        İngiliz devi Chelsea, Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Premier Lig ekibi, milli yıldız için 65 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Juventus ise flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 14:50 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:50
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        • 1

          Premier League ekibi Chelsea, Juventus'ta forma giyen genç yetenek Kenan Yıldız için 65 milyon Euro teklif etti. Siyah beyazlılar bu teklifi kabul etmedi.

        • 2

          La Gazetta dello Sports'un haberine göre, Londra temsilcisinin Kenan Yıldız için Juventus'a 65-68 milyon Euro aralığında bir teklifte bulunduğu fakat İtalyan devinin bu teklifi kabul etmediği iddia edildi.

        • 3

          Juventus yönetimindeki Comolli ve Chiellini ikilisi yeni dönemin simge ismi olarak görülen Kenan Yıldız'ı göndermek istemediği haberde yer alan detaylar arasında.

        • 4

          Öte yandan haberde, Bir dönem Galatasaray'da da görev yapmış teknik direktör Igor Tudor'un milli futbolcuya olan hayranlığı ve kulüp içindeki dokunulmazlığı dile getirildi.

        • 5

          YENİ SÖZLEŞME YOLDA

          Yaklaşık bir yıl önce Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzatmıştı. İtalyan basını, Chelsea'nin yaptığı bu teklifin ardından 20 yaşındaki yıldızın sözleşmesini 2030'a kadar uzatmak istendiği dile getirdi. Haberde siyah-beyazlılar, Kenan'ın maaşını takımdaki diğer yıldız futbolcularla eşit seviyeye getirmeyi planladığı ve yıllık 4 milyon Euro kazanç içeren yeni bir sözleşme imzalamak istediği iddia edildi.

        • 6

          GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

          A Milli oyuncu 2024-25 sezonunda İtalyan devi ile tüm kulvarlarda 52 resmi maçta forma giydi. Bu süreçte takımına 12 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

        • 7
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