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        Haberler Magazin Kenan Kavut hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Kenan Kavut hayatını kaybetti

        Yönetmen Kenan Kavut, 45 yaşında hayata veda etti. Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya hesaplarından duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 20:46 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:46
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        Hayatını kaybetti
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        'Kaçış', 'Kırık Midyeler' ve 'Hayal Çetesi' gibi yapımlara imza atan yönetmen Kenan Kavut, 45 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya hesaplarından duyurdu. Vakıf, paylaşımında; "Yönetmen Kenan Kavut’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

        KENAN KAVUT KİMDİR?

        1980de Bitlis'te dünyaya gelen Kenan Kavut, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Sinema kariyerine genç yaşlarda adım atan Kavut, hem uzun metraj filmleri hem de belgesel projeleriyle dikkat çekti.

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        Kenan Kavut'un yönettiği yapımlar

        Kaçış (2016)

        Kırık Midyeler (Broken Mussels) (2010)

        Simetrik Çatışmalar (Symmetrical Crush) (2007)

        Güvercin Taklası (Pigeon Tumble) (2007)

        Bekar Odaları (Single Rooms) (2005)

        Kırmızılar Cenneti (Red’s Heaven) (2003)

        Umudun Büyüsü (The Magic of Hope) (2001)

        Hayal Çetesi

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        #Kenan Kavut

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