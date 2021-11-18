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Kenan İmirzalıoğlu: Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil! Sinem kobal ikinci kez hamile - Magazin haberleri

Kenan İmirzalıoğlu: Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil

Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti, ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Önceki gün Emirgan'da objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil" açıklamasını yaptı

18.11.2021 - 08:31 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2016 yılında Sinem Kobal ile nikah masasına oturan ve Lalin adında bir kızı olan Kenan İmirzalıoğlu, ikinci kez baba olmak için gün sayıyor.

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; ünlü oyuncu, önceki gün Emirgan'da trafikte görüntülendi.

    Aracının camını açan İmirzalıoğlu, "Bu akşam değil. Bana müsaade edin." diyerek, yorgun olduğunu belirtti.

  • "BEBEĞİN CİNSİYETİ HENÜZ BELLİ DEĞİL"

    Gazetecilerin, "Bebeğinizin cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna yanıt veren Kenan İmirzalıoğlu, "Henüz değil." açıklamasını yaptı. Oyuncu, ardından hızla evinin yolunu tuttu.

  • "ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

    Daha önce muhabirlerin çocukları Lalin hakkındaki sorularına kahkaha atan İmirzalıoğlu ile Kobal, "Acaba yanlış bir şey mi yaptık?" diyerek, herkesi güldürmüştü. Anne ve baba olmanın güzelliklerinden bahseden ikili, "Anne ve baba olmak bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi. Allah herkese nasip etsin inşallah." ifadelerini kullanmıştı.

  • "GÖZLERİYLE HERKESİ AZARLAYABİLİR"

    "Lalin annesinin kopyası." diyen Kenan İmirzalıoğlu, "Yüz hatlarını Sinem'e çok benzetiyorlar. Sadece bakışları bana benziyor, hatta öyle bakıyor ki hemen ikna oluyorsun. Gözleriyle herkesi azarlayabilir, galiba o özelliği babama benziyor. Beğenmediği bir şey olursa, bakışlardan hemen anlaşılıyor." şeklinde konuşmuştu.

  • "BÜYÜDÜKÇE BAKIŞLARI DEĞİŞİYOR"

    Kızları Lalin'in fiziksel olarak herkesten bir parça aldığını belirten Sinem Kobal, "Büyüdükçe bakışları değişiyor. 'Bazen içinden Kenan bakıyor' diyorum, bazen bakıyorsun kendi annemi ve babamı görüyorum. Çok garip bir şey, acayip..." demişti.

    Çocuklarını gözleri gülerek anlatan ikili, "Lalin iyi ki var, o bizim en güzel parçamız..." ifadelerini kullanmıştı.

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