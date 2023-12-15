Kenan Doğulu: Onların hepsi yalan
Kuruçeşme'de objektiflere yansıyan Kenan Doğulu, son zamanlarda çok konuşulan uçuk sahne fiyatları hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, "Onların hepsi yalan" demekle yetindi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kenan Doğulu, Kuruçeşme'deydi. Ünlü şarkıcı, bir mekandan çıkarken görüntülendi.
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Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Doğulu, "Çocukluk arkadaşımın doğum günü vardı, onu kutladık" ifadelerini kullandı.
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Ayrıca yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alacağını belirten Kenan Doğulu'ya son zamanlarda çok konuşulan uçuk sahne fiyatları da soruldu.
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"ONLARIN HEPSİ YALAN"
49 yaşındaki Doğulu, "Onların hepsi yalan" demekle yetinerek otomobiline bindi.
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Öte yandan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun, yılbaşı gecesi vereceği konserden 10 milyon TL kazanacağı ileri sürülmüştü.
Fotoğraflar: HT Magazin, AA