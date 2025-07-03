Kemaliye'de kayanın tepesine yapılan ev görenleri şaşırtıyor
Erzincan'ın Kemaliye ilçesi büyüleyen manzarası, tarih kokan sokakları ve adrenalin dolu doğa sporlarıyla her yıl yaz aylarında nüfusunun 10 katı ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. İlçenin simgesi haline gelen ve 96 basamakla çıkılabilen kayalığın tepesindeki ev ise görenleri şaşırtıyor
Erzincan'ın incisi Kemaliye ilçesi, milattan önce 3 binli yıllara dayanan tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkıyor.
Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan 5 bin nüfuslu ilçeyi yaz aylarında yerli ve yabancı olmak üzere 50 bine yakın turist ziyaret ediyor.
Emekli öğretmen Nermin Taştan'ın hayalini gerçekleştirmek için eşiyle kayalığın zirvesine yaptığı ev, şehrin sembollerinden biri haline geldi.
Erzincanlı öğretmen Bekir Taştan, emekli olunca eşi Nermin Taştan'a, yıllarca çalıştıkları İstanbul'un gürültüsünden uzaklaşıp sakin bir yaşam sürmeyi teklif etti.
Yıllar önce ilçeye gelen çift, burada bir vadiye ve ilçeye giden karayoluna hakim tepede kendi imkanlarıyla ev yapmaya başladı.
Taştan ailesi 2 yıllık bir çalışmayla evi yapmayı başardı. Kayalığın zirvesinde olduğu için 96 basamakla çıkılan ev, bir süre sonra ilçenin simgeleri arasına girdi.
Özellikle ilçe merkezine gitmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin karayolundan geçerken dikkatini çeken ev, kayalıklar üzerindeki görüntüsüyle ilgi çekiyor.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in rol aldığı komedi filmi 'Düğün Dernek 2'nin bazı sahnelerinin çekildiği ev, turistlerin yanı sıra prodüksiyon şirketlerinin de dikkatini çekiyor.