Kemal Sunal'ın Şendul Şaban filminin minik yıldızı bakın kim çıktı! Duyduğunuzda inanamayacaksınız!
80'li yılların unutulmaz filmi Şendul Şaban'la ilgili ilginç bir gerçek, yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Şaban'ın küçük kızını canlandıran çocuk oyuncunun kim olduğunu öğrenenler, büyük bir sürprizle karşı karşıya kalıyor. İşte, Şendul Şaban'ın minik yıldızı..."
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Tosun Paşa, Kapıcılar Kralı, ve Kibar Feyzo gibi unutulmaz filmlerde rol alan ünlü oyuncu Kemal Sunal, 1985 yılında Şendul Şaban adlı filmde de başarılı bir performans sergilemişti. O yıllardan günümüze kadar hala sıkça izlenen Sunal'ın, Şendul Şaban filmindeki kızının kim olduğuyla ilgili bilgiye ulaşanlar şaşırıyor.
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Kartal Tibet'in yönettiği, başrollerinde Nevra Serezli, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Ayten Arman gibi önemli oyuncuların bulunduğu 1985 yapımı film, işsiz kalan bir erkeğin ve eşinin yaşadığı zorlu süreci konu ediniyordu.
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Kemal Sunal'ın Şendul Şaban dizisinde rol alan minik kız gönülleri feth etmişti. Benzerlikleriyle zaman zaman gündem olan bu ikili aslında gerçekte de baba kız...
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Şendul Şaban'da Kemal Sunal'ın kızını canlandıran kişi öz kızı Ezo Sunal...
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İşte Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal...
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