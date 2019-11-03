Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in Yeni Malatyaspor maçı sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:

"Oyunun ilk bölümünde daha doğru oynayan bir oyunumuz vardı. Hücumda kenarları kullanabiliyorduk, bunlardan birinde de golü bulduk. Ki golden sonra da 2-0'ı bulabilirdik, pozisyonlarımız vardı. 1-0, ofansif bir rakip karşısında tehlikeli bir skordur. İkinci yarıda bir ofansif değişiklik yaparak başladı Yeni Malatyaspor. Dönüşte Konya benzeri yan hakemin bayrak kaldırıp VAR hakeminin gol verdiği pozisyon... Bir anlık pozisyonlar bunlar. Her iki maçı benzettim birbirine. Sonuçta böyle bir teknoloji var. Bu bir bahane değil sonuçta 1-1 oldu maç. Golden sonra oyunu tutmaya çalıştık ama ikinci golü yemek bambaşka bir oyuna dönüştü. Riskler aldık. Rakip 10 kişi kalınca baskıyı artırdık."

"Bu süreçten memnunum, kaybedilen 2 puan var ama iç saha performansımız bizi orta sıralarda tutuyor. Deplasman performansımızı, iç sahaya yansıtacağız. Buradan ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz"