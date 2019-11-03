03 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in Yeni Malatyaspor maçı sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:
"Oyunun ilk bölümünde daha doğru oynayan bir oyunumuz vardı. Hücumda kenarları kullanabiliyorduk, bunlardan birinde de golü bulduk. Ki golden sonra da 2-0'ı bulabilirdik, pozisyonlarımız vardı. 1-0, ofansif bir rakip karşısında tehlikeli bir skordur. İkinci yarıda bir ofansif değişiklik yaparak başladı Yeni Malatyaspor. Dönüşte Konya benzeri yan hakemin bayrak kaldırıp VAR hakeminin gol verdiği pozisyon... Bir anlık pozisyonlar bunlar. Her iki maçı benzettim birbirine. Sonuçta böyle bir teknoloji var. Bu bir bahane değil sonuçta 1-1 oldu maç. Golden sonra oyunu tutmaya çalıştık ama ikinci golü yemek bambaşka bir oyuna dönüştü. Riskler aldık. Rakip 10 kişi kalınca baskıyı artırdık."
"Bu süreçten memnunum, kaybedilen 2 puan var ama iç saha performansımız bizi orta sıralarda tutuyor. Deplasman performansımızı, iç sahaya yansıtacağız. Buradan ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!