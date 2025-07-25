Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşi vefat eden Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, eski CHP genel başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

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Özel, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na taziyelerini iletti.