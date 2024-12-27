'Kelebek bıçak' cinayeti: 2 çocuğa hapis

Kayseri’de arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı (13) 'kelebek' diye tabir edilen bıçağın satışıyla ilgili çıkan tartışmada öldüren T.Ş. (14) ile yanında yer alan arkadaşı Ş.K. (14), müebbet hapis istemiyle yargılandıkları davada 5’er yıl 10’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 12 Aralık'ta saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi. Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında iddiaya göre, 'kelebek' diye tabir edilen bıçağın satışıyla ilgili tartışma çıktı.

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T.Ş., Durmaz'ı bıçaklayarak kaçtı. Durmaz hayatını kaybetti, evlerine giden T.Ş.'nin ailesi durumu polise bildirdi. Polis, T.Ş. ile olay sırasında yanında olan Ş.K.’yı gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen T.Ş. tutuklandı, Ş.K. ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, tutuklu sanık T.Ş. ve tutuksuz Ş.K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“KORKU VE PANİKLE OLDU PİŞMANIM” Kayseri 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, ölen Durmaz’ın şikayetçi yakınları ile tutuksuz sanık Ş.K. hazır bulundu. Tutuklu yargılanan T.Ş. ise cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı. Son sözü sorulan tutuklu sanık T.Ş., “Böyle olmasını istemedim. Korku ve panikle oldu. Pişmanım” dedi. Tutuksuz sanık Ş.K. ise suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık T.Ş. ile tutuksuz sanık Ş.K.’yı, ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından ‘tahrik’ indirimi ile cezalarını 24 yıla, yasa gereği 12- 15 yaş arasındaki sanıklara 7 yıldan fazla ceza verilememesi nedeniyle 7 yıla, ‘iyi hal’ indirimi ile de 5’er yıl 10’ar aya düşürdü. Heyet, sanıklardan T.Ş.’nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.