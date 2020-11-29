KEFRARET HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?
Kefaret dizisi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlandı.
KEFARET KONUSU
Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti.
Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.
Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.
Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.
Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.
Bir fazlasıyla!
KEFARET OYUNCU KADROSU
NURGÜL YEŞİLÇAY - ZEYNEP GÖKMEN ÇINARLI
Nurgül Yeşilçay kimdir, kaç yaşında?
Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976 yılında. Afyonkarahisar'da doğdu. 44 yaşındaki güzel oyuncu ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" rolü ile tanındı. 2002 yılında Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Asmalı Konak dizisinde "Bahar Karadağ" rolüyle ününü artırdı. Aynı yıl Teoman'la beraber Mumya Firarda filminde oynadı. 2003 yılında Abdullah Oğuz'un yönettiği Asmalı Konak dizisinin devam filmi olan Asmalı Konak-Hayat'ta Özcan Deniz'le baş rolü paylaştı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki "Kostak Emine" rolü ile 2005 12. Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Aynı yıl Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol aldı. Aynı dizide rol alan Cem Özer ile 26 Ekim 2004'te evlendi. Hamileliğinin son ayında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'ı dünyaya getirdi.
Yine 2004'te beş yönetmenin yönettiği Anlat İstanbul filminde "Saliha" karakterini canlandırdı. 2005-2006 sezonunda atv'de yayımlanan Belalı Baldız dizisinde Berna Laçin ve Kenan Işık'la baş rolü paylaştı. 2006'da Cem Özer'le Sen Olmasaydın adlı tiyatro oyununda rol aldı. 2006 yılının Eylül ayında Fatih Akın'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Yaşamın Kıyısında isimli filmin çekimlerine başladı. "Ayten Öztürk" adlı lezbiyen Türk kızını canlandırdığı film, 2007'de 60. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarıştı ve "En iyi Senaryo" ödülünü kazandı. 2007'de Ezo Gelin dizisinde "Ezo Gelin"i canlandırdı. Ortadoğu'nun en önemli film festivallerinden biri olarak kabul edilen 31. Uluslararası Kahire Film Festivali'nde Başkanlığını ünlü İngiliz yönetmen Nicolas Roeg'in yaptığı ana jüride yer aldı.
Şubat 2011'de Cem Özer'den boşandı. Ocak 2010'da yayınlanmaya başlayan Aşk ve Ceza isimli dizide Murat Yıldırım'la baş rolü paylaştı. 2011'de dizi sona erdi. Aynı yıl içerisinde Show TV'de yayınlanmaya başlayan Sensiz Olmaz adlı dizinin baş rolünde yer aldı. Ardından 2012 yılında Sultan dizisinde rol aldı ve dizi 20. bölümde final yaparak ekranlara veda etti. 2013 yılında ise Aşk Kırmızı filminde oynadı. Galip Derviş ve İşler Güçler dizilerinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Aynı yıl içerisinde Bebek İşi dizisinde "Candan" karakterini canlandırdı. 2014 yılında Gece filminde oynadı Cinayet adlı dizide rol aldı. 2015 yılında efsane dizi Paramparça dizisinde canlandırdığı "Gülseren" karakteriyle yeniden zirvenin sahibi olan Yeşilçay, 2016 yılında senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı.
MERT FIRAT - SİNAN DEMİR
Mert Fırat kimdir, kaç yaşında?
Mert Fırat Fırat 10 Ocak 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 39 yaşındaki oyuncu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezundur.
Türk oyuncu Fırat, verdiği bir röportajda kökenlerini ise "Benim soyumun içinde Arap var, baba tarafı Suriye’den gelme, ötekiler Kafkasya’dan, bir dedem var Kayserili" şeklinde ifade etmiştir.
Fırat, Tiyatro kariyeri ile birlikte çeşitli sinema filmleri ve televizyonlarda dizilerde de kendini göstermiştir. 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle ilk kez televizyonda boy gösteren Fırat, Binbir Gece dizisinde asıl tanınırlığını elde etmiştir. Binbir Gece dizisinden sonra çeşitli yapımlarda yer almış ve Tiyatro kariyerine daha fazla vakit ayırmıştır. Sinemada ise en son 2018 yılında Her Şey Seninle Güzel filminde rol almıştır.
2018’de oyuncu İdil Fırat’la hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Seyhan Mia adında bir kız çocukları dünyaya geldi.
YURDAER OKUR - AHMET ÇINAR
Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında?
29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu. 46 yaşındaki oyuncu Bafra Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" bölümüne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. Daha Sonra M.S.Ü Devlet Konservatuvar'ında yüksek lisans yaptı.
1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. Daha sonra, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Diyarbakırlı Gençlere Drama Dersleri verdi. Tiyatro aktörlüğünün dışında, Sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır.
ÖZGE ÖZACAR - MELTEM SEREZ
Özge Özacar kimdir, kaç yaşında?
Özge Özacar, 20 Kasım 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 27 yaşındaki oyuncu Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezundur. İlk oyunculuk denyimini 2015 yılında yayınlanan Küçük Tatlı Yalancılar dizisi ile yaşayan Özge Özacar; Lise Devriyesi ve Oyunbozan gibi dizilerde rol almıştır. Star Tv ekranlarında yayınlanmış Sevgili Geçmiş dizisinde Azra karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde Kefaret dizisinde Meltem karakteriyle karşımıza çıkmaktadır.
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