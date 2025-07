Kediler için serinletici ev yapımı atıştırmalık tarifleri

Kedi dostu olanların özellikle sıcak yaz günlerinde en çok rahatsız olduğu şeylerden biri minik dostunu sıcaktan koruyamaması olsa gerek... Kedilerimizin sağlıklı bir hayat sürmesi için elimizden geleni yapsak da yumuş yumuş tüyleriyle yaz günlerinde zorluk çekmelerini zaman zaman önleyemediğimizi düşünebiliriz. Klima, vantilatör, soğuk uyku matı gibi çözümler bir nebze işe yarasa da minik dostumuz şöyle serinletici bir atıştırmalığı hak etmez mi? Elbette hak eder! İşte kedi sahipleri için denemesi kolay ev yapımı serinletici kedi atıştırmalığı tarifi!

Donmuş tavuk yada balık küpleri: Kedileriniz için yapacağımız serinletici atıştırmalıklar onların keyfini yerine getirecek ama elbette bu atıştırmalıklar sağlıksız atıştırmalıklar olmayacak. Besleyiciliğinden ödün vermeden serinletmeyi başaracağız.

Bir parça tavuk göğsünü ya da bir dilim somonu haşlayın. (Dilerseniz balık haşlamak yerine yağsız ton balığı konservesi de kullanabilirsiniz)

Etin miktarına göre 1 çay bardağı ile 1 su bardağı arasında et suyunu hazır edin. (Tuzsuz ve baharatsız)

Et suyu topları: Evde kaynattığınız kemiklerin suyunu (elbette tuzsuz ve yağsız olarak) bir buz kalıbında dondurup küçük et suyu topları elde edebilirsiniz. Dilerseniz bu et suyu toplarının içine küçük et parçaları da atabilirsiniz. Et suyunun jöleli yapısı kısa sürede donmasını sağlayacak, kediniz yalamaya başladığında da direkt erimesini zorlaştıracaktır.

Bağışıklık dostu tavuklu soğuk yaş mama: Bu tarif dondurursanız güzel bir buzlu öğün, dondurmayıp soğuk verirseniz de güzel bir yaş mama tarifi olarak öne çıkacaktır.

Bir parça tavuk göğsü ile 60-80 gram kadar tavuk ciğerini (dilerseniz 5 6 tane yürek de katabilirsiniz) küçük küçük doğrayın.

Eti ve sakatatı doğradıktan sonra buna bir de bir kabak, yarım kahve fincanı pirinç ekleyin ve bir tencereye alın. Malzemelerin üstünü kaplayacak kadar su koyun.

Yarım çağ kaşığı tuz ve yarım çay kaşığından biraz az zerdeçal ekleyip kaynatın. Kaynayan karışımı iyice soğuduktan sonra robottan geçirip homojen hale getirin. Kedinizin bir öğünü kadar parçalara bölüp ayrı ayrı paketleyin. Paketleri dilerseniz 1 hafta kadar buzdolabında dilerseniz buzlukta saklayın.