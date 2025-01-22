Keçiörengücü Francis Ezeh'i transfer etti - Futbol Haberleri

Keçiörengücü Francis Ezeh'i transfer etti - Futbol Haberleri

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, son olarak Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Zeleznicar'da forma giyen 27 yaşındaki oyuncuyla 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Orta sahanın sol ve sağ kanadında oynayabilen Ezeh, Türkiye'de daha önce Balıkesirspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor ve Eyüpspor formaları giymişti.

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