Keçiörengücü Francis Ezeh'i transfer etti
Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı kanat oyuncusu Okwuchukwu Francis Ezeh'i kadrosuna kattı.
Giriş: 22.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:17
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, son olarak Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Zeleznicar'da forma giyen 27 yaşındaki oyuncuyla 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Orta sahanın sol ve sağ kanadında oynayabilen Ezeh, Türkiye'de daha önce Balıkesirspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor ve Eyüpspor formaları giymişti.
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