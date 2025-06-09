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        Haberler Dünyadan Keanu Reeves ödül töreninde üstüne çullanan oyuncu nedeniyle şaşkınlık yaşadı - magazin haberleri

        Keanu Reeves, ödül töreninde üstüne çullanan oyuncu nedeniyle şaşkınlık yaşadı

        Keanu Reeves'in Tony Ödülleri gecesinde üzerine çıkan Broadway oyuncusu Jonathan Groff'a verdiği şaşkın tepki gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 13:33 Güncelleme: 09.06.2025 - 13:33
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        Keanu Reeves, 'tiyatronun Oscar'ları' olarak nitelendirilen New York'taki Tony Ödülleri gecesinde kendisini şaşırtan anlar yaşadı. Ünlü Hollywood yıldızı, Broadway ikonu Jonathan Groff'un törendeki sahne performansı esnasında beklemediği bir anda gösteriye dâhil oldu.

        Jonathan Groff

        60 yaşındaki Keanu Reeves, Jonathan Groff'un 'Bobby Darin' müzikali 'Just In Time'dan bir bölümü seslendirdiği esnada, Radio City Music Hall'daki koltuğunda başına geleceklerden habersiz şekilde oturuyordu.

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        2021 yapımı 'The Matrix Resurrections'da Keanu Reeves ile birlikte rol alan Jonathan Groff, şarkı söylerken ünlü oyuncunun koltuğuna atladı.

        Keanu Reeves'in şaşkın bakışları, Jonathan Groff'un bacaklarının arasından kameralara yansıdı.

        Keanu Reeves ile Jonathan Groff'un görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılarak gündeme oturdu.

        Keanu Reeves, Tony Ödülleri gecesine 'Bill ve Ted'in Maceraları' filmindeki rol arkadaşı Alex Winter ile katıldı. İkili, En İyi Kadın Oyuncu seçilen Sarah Snook'un ödülünü takdim etmek üzere sahneye çıktı.

        Alex Winter ile Keanu Reeves birlikte ödül verdi.

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        #keanu reeves
        #Tony Ödülleri

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