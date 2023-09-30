Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant: O benim ilham kaynağım

Alexandra Grant, sözlerini "Karşımızdakinin sorun çözme yöntemini görmek ilham verici. O benim için büyük bir ilham kaynağı. Çok yaratıcı, çok nazik. Çok sıkı çalışıyor. İkimiz de kalben okur ve araştırmacıyız. İkimiz de insanları ve karakterleri önemsiyoruz" şeklinde tamamladı.