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        Haberler Magazin Kazım Koyuncu vefatının 20'nci yılında anıldı

        Kazım Koyuncu vefatının 20'nci yılında anıldı

        'Şair ceketli çocuk' olarak tanınan şarkıcı Kazım Koyuncu, vefatının 20'nci yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.06.2025 - 09:41 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:41
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        Vefatının 20'nci yılında anıldı
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        2005'te kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden Kazım Koyuncu, vefatının 20'nci yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan Yeşilköy Köyü Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı.

        Kazım Koyuncu
        Kazım Koyuncu

        Anma törenine Kazım Koyuncu'nun yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Koyuncu'nun mezarı başında dua ederken, merhum şarkıcının sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirildi.

        İstanbul'da başlayan ve Karadeniz sahilinde çeşitli illerde devam eden "Nazım'dan Kazım'a Bir Volkan'dır Karadeniz" etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma programı, sanatçının doğup büyüdüğü topraklarda anlamlı bir finalle tamamlandı.

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        Konserde; Hopa, Borçka ve Fındıklı belediyelerinin kadın koroları, Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, Selim Bölükbaşı, Murat Bulgak, Hasan Bilgin, Erdem Akın ve Gürcistan'dan gelen Maria Abashidze sahne aldı.

        Kazım Koyuncu ile Volkan Konak'ın şarkılarını seslendiren sanatçılar, katılımcılara zaman zaman eğlenceli, zaman zaman duygusal anlar yaşattı.

        Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, yaptığı konuşmada; "Kazım Koyuncu'yu minnetle anıyoruz. Onu sadece anmak değil, yaşatmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu yıl onun müziğini ve fikirlerini binlerce insanla paylaştık. Asıl önemli olan, onun yolunu sürdürecek yeni Kazım'lar yetiştirmektir" dedi.

        Etkinlikler çerçevesinde Hopa Parkı'nda toplanan kalabalık, daha sonra Kazım'ı Anma Yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlikler, sanatçının eserlerinin dinletildiği ve hayatından kesitlerin paylaşıldığı programla sona erdi.

        Fotoğraflar: İHA, DHA, AA

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