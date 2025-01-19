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        Haberler Gündem Kazdağları'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Güncel haberler

        Kazdağları'nda 2 kişi mahsur kaldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı'na çıkan ve dönüş yolunda araçları çamura saplanarak mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 04:09 Güncelleme: 19.01.2025 - 04:09
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        Kazdağları'nda 2 kişi mahsur kaldı
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        Kazdağları Sarıkız Tepesi'ne çıkan Mustafa A. ve Hasan M, dönüşe geçtiklerinde kamyonetleri Baba Tepe mevkisinde çamura saplandı.

        Dağda mahsur kalan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzere bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup amirliği ekipleri, 2 arazi tipi araç ve 8 personel ile bölgeye gitti. Yapım, Bakım ve Onarım Dairesine ait 2 iş makinesi de ekiplere destek verdi.

        Ekipler, 4 saat süren çalışmanın ardından ulaştıkları 2 kişiyi alarak güvenli bölgeye getirdi ve çamura saplanan kamyoneti de iş makinesiyle kurtardı.

        Mahsur kalan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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