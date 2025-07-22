Ocak, Sümela Manastırı ve Uzungöl gibi mekanların kent turizmi açısından önemine değinerek, şöyle devam etti: "Burası yürüyüş alanları ve trekking parkuru olarak düşündüğümüz bir bölge. Doğal güzelliğini de koruyarak bu bölgeye sahip çıkmaya çalışıyoruz. Fizibilite çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Yomra artık turizmde potansiyel konaklama noktalarından bir tanesi, hızla gelişen bir bölge. Buna istinaden yakın bölgelerde insanların turizm faaliyeti gösterebileceği, konaklama faaliyetinin yanı sıra doğal ortamlarda bir araya gelebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz."