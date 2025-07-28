Kazakistan Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kazakistan'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Telefon Kodu: +7 Kazakistan, uluslararası telefon görüşmelerinde +7 ülke kodunu kullanmaktadır. Bu kod, Sovyetler Birliği döneminden kalma olup hâlâ Rusya ile ortaktır. Ancak Kazakistan, zaman içinde kendi numaralandırma sistemini oluşturmuş ve bu kod altında bağımsız bir şekilde telefon trafiğini yönetmeye başlamıştır. Ülkede GSM operatörleri yaygındır ve mobil iletişim altyapısı oldukça gelişmiştir. 4G hizmetleri ülke genelinde kullanılabilmekte, 5G çalışmaları ise büyük şehirlerde başlatılmış durumdadır.

Plaka Kodu: KZ Kazakistan’da araç plakaları "KZ" kısaltmasıyla tanımlanır. Plakalar genellikle beyaz zemin üzerine siyah karakterlerle yazılır ve Avrupa Birliği standardına benzer şekilde sol üst köşede ülke kodu "KZ" yer alır. Araç plakalarında ayrıca il kodları da bulunur. Kazakistan, geniş yüzölçümüne sahip olduğu için plaka kodları illere göre değişkenlik gösterir. Ülkede motorlu taşıt kayıt sistemi gelişmiştir ve tüm plakalar devlet tarafından merkezi olarak verilir.

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Para Birimi: Tenge (KZT) Kazakistan’ın resmi para birimi Tenge’dir ve "KZT" kısaltmasıyla uluslararası piyasalarda tanınır. Tenge, 1993 yılında Sovyet Rublesi’nin yerine kullanılmaya başlanmıştır. Kazakistan Merkez Bankası tarafından basılan Tenge, ülkenin ekonomik bağımsızlığının önemli bir simgesidir. Banknotlar ve madeni paralar, ülkenin tarihî ve kültürel figürlerini yansıtan tasarımlarla üretilmiştir. Ülkede nakit para kullanımı yaygın olmakla birlikte, banka kartları ve dijital ödeme sistemleri de büyük şehirlerde oldukça gelişmiştir.

İnternet Alan Adı Uzantısı: .kz Kazakistan’da internet siteleri için kullanılan ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD) uzantısı “.kz”dir. Bu uzantı, hem devlet kurumları hem de özel sektör kuruluşları tarafından yaygın şekilde kullanılmaktadır. Kazakistan, dijital egemenlik konusunda hassas bir ülke olup, .kz uzantılı web sitelerinin fiziksel olarak Kazakistan sınırları içinde barındırılması şartını getirmiştir. Bu durum, ülkenin siber güvenlik stratejilerinin ve bilgi denetiminin bir parçasıdır. Ayrıca, Kazakistan hükümeti tarafından oluşturulan bazı resmi sitelerde “gov.kz” alt alan adı kullanılmaktadır. Kazakistan’ın uluslararası telefon kodu +7, araç plakalarında “KZ” ifadesi, para birimi olarak Tenge (KZT) ve internet alan adı uzantısı olarak “.kz” kullanımı, ülkenin hem geleneksel hem dijital altyapı alanında önemli adımlar attığını göstermektedir. Kazakistan, bu unsurlar sayesinde hem kendi vatandaşlarına daha güçlü hizmet sunmakta hem de uluslararası platformlarda dijital varlığını sürdürülebilir şekilde temsil etmektedir.

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