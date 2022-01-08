Ülkedeki olaylarda gözaltına alınanların sayısının 4 bin 266’ya çıktığı, bunlar arasında başka ülke vatandaşlarının da olduğu bildirildi.

Almatı eyaletine bağlı bir köyde 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Jambıl eyaletinde silah deposunun bulunduğu ve Almatı’daki bir otomobil servisi binasındaki silah ve mühimmatların yanı sıra bisiklet, televizyon ve cep telefonları gibi çalıntı ürünlere el konulduğu bilgisi paylaşıldı.