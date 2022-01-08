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Kazakistan'da protestolar sürüyor: Son durum ne?

Kazakistan'da LPG zamlarının ardından başlayan protestolar sürüyor. Hükümetin istifa ettiği ülkede protestolar devam ederken, 4 bin 266 kişinin gözaltına alındığı, bunlar arasında komşu ülkelerin vatandaşlarının da olduğu belirtildi. Öte yandan Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov’un devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

08.01.2022 - 09:38 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’ta LPG'ye yapılan zamlar sonrası başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

  • Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

  • Kazakistan'da, protesto gösterileri sırasında yaşamını yitiren güvenlik gücü sayısının 18'e yükseldiği bildirilirken, 26 protestocunun da hayatını kaybettiği ifade edildi.

  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim." dedi.

  • Ülkedeki olaylarda gözaltına alınanların sayısının 4 bin 266’ya çıktığı, bunlar arasında başka ülke vatandaşlarının da olduğu bildirildi.

    Almatı eyaletine bağlı bir köyde 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Jambıl eyaletinde silah deposunun bulunduğu ve Almatı’daki bir otomobil servisi binasındaki silah ve mühimmatların yanı sıra bisiklet, televizyon ve cep telefonları gibi çalıntı ürünlere el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

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