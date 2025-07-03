Kazakistan'da 8. Türk Dünyası'nda Kadın ve Moda Günleri yapıldı
Kazakistan'ın Aktau kentinde '8. Türk Dünyasında Kadın ve Moda Günleri' etkinliği yapıldı
- 1
2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kazakistanın Aktau kentinde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) öncülüğünde 8. Türk Dünyasında Kadın ve Moda Günleri gerçekleştirildi.
- 2
Etkinlik, Türk dünyasından geleneksel el sanatları ve etnik moda alanında öne çıkan isimleri bir araya getirdi.
- 3
Etkinlik süresince sergiler, atölyeler ve ustalık sınıflarının yanı sıra defile de yapıldı.
-
- 4
Etkinlik kapsamında düzenlenen defilede, Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden gelen tasarımcılar geleneksel motifleri çağdaş çizgilerle buluşturdu.
- 5
Festivalin en güçlü görsel anlatılarından biri, Aktau’ya 60 kilometre uzaklıktaki Ibıktı Kanyonu’nda gerçekleştirilen katalog çekimleri oldu.
- 6
Sert kayalıkların, rüzgarla şekillenmiş jeolojik formların ve doğal ışığın eşlik ettiği bu çekimlerde, Türk Dünyası’nın ortak desenleri ve renkleri, doğanın benzersiz dokusuyla bütünleşti.
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
- 17
- 18
-
- 19
- 20
- 21
-
- 22
- 23
- 24
-
- 25
- 26
- 27