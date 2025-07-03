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        Haberler Yaşam Kazakistan'da 8. Türk Dünyası'nda Kadın ve Moda Günleri yapıldı

        Kazakistan'da 8. Türk Dünyası'nda Kadın ve Moda Günleri yapıldı

        Kazakistan'ın Aktau kentinde '8. Türk Dünyasında Kadın ve Moda Günleri' etkinliği yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 09:48 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:48
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          2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kazakistanın Aktau kentinde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) öncülüğünde 8. Türk Dünyasında Kadın ve Moda Günleri gerçekleştirildi.

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          Etkinlik, Türk dünyasından geleneksel el sanatları ve etnik moda alanında öne çıkan isimleri bir araya getirdi.

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          Etkinlik süresince sergiler, atölyeler ve ustalık sınıflarının yanı sıra defile de yapıldı.

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          Etkinlik kapsamında düzenlenen defilede, Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden gelen tasarımcılar geleneksel motifleri çağdaş çizgilerle buluşturdu.

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          Festivalin en güçlü görsel anlatılarından biri, Aktau’ya 60 kilometre uzaklıktaki Ibıktı Kanyonu’nda gerçekleştirilen katalog çekimleri oldu.

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          Sert kayalıkların, rüzgarla şekillenmiş jeolojik formların ve doğal ışığın eşlik ettiği bu çekimlerde, Türk Dünyası’nın ortak desenleri ve renkleri, doğanın benzersiz dokusuyla bütünleşti.

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