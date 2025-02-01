Kayserispor - Trabzonspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavililerde Batista Mendy 86. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ligde 2 maç sonra puan kaybeden Karadeniz ekibi puanını 26 yaparken, düşme hattındaki Kayserispor ise 17 puana yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında küme düşme hattındaki Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Ligde 2 maç sonra puan kaybeden Karadeniz ekibi, puanını 26'ya çıkardı.
Kayserispor ise yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimindeki ilk maçından bir puanla ayrılıp 2 maç sonra puanla tanıştı.
Sarı-kırmızılılar puanını 17'ye çıkarıp 16. sıraya tırmandı.
Trabzonspor'da Batista Mendy 86. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.
Bordo-mavililerde yeni transfer Danylo Sikan, ilk maçına 11'de çıkarken 60 dakika sahada kaldı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Candaş Elbil
Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Dk. 71 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Bourabia, Mane (Dk. 71 Ramazan Civelek), Nazon
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Eren Elmalı (Dk. 90+3 Barisic), Mendy, Umut Güneş (Dk. 46 Cham), Visca (D. 90+1 Cihan Çanak), Ozan Tufan (Dk. 60 Lundstram), Sikan (Dk. 60 Nwakaeme), Banza
Kırmızı kart: Dk. 86 Mandy (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Kolovetsios, Dk. 67 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 83 Cardoso Dk. 90+4 Gökhan Sazdağı (Bellona Kayserispor), Dk. 53 Eren Elmalı (Trabzonspor)