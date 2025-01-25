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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor taraftarlarından takıma tepki - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kayserispor taraftarlarından takıma tepki

        Bellona Kayserispor'un Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmesinin ardından kulüp tesislerine gelen taraftarlar, takıma tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 22:30 Güncelleme: 25.01.2025 - 22:30
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        Kayserispor taraftarlarından protesto!
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilen Bellona Kayserispor'un taraftarları, tesise gelerek takımı protesto etti.

        Maçın ardından Bellona Kayserispor Recep Mamur Tesisleri önünde toplanan bazı taraftarlar, kötü gidişat nedeniyle teknik heyet ve oyuncular aleyhine sloganlar atarak tepkide bulundu.

        Oyuncuları taşıyan takım otobüsünün kulüp tesislerine gelişinde tepkilerini artıran taraftarlar, kapıda önlem alan çevik kuvvet ekiplerince durduruldu.

        Oyuncuların kulüp tesislerine girmelerinin ardından Kayserispor'un takım kaptanı Gökhan Sazdağı ile bazı oyuncular, dış kapıda bekleyen taraftarları sakinleştirmek amacıyla yanlarına geldi.

        "TÜM KALBİMLE SİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

        Burada taraftarlarla konuşan Gökhan Sazdağı, taraftarların tepkilerinde haklı olduğunu söyledi.

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        "Elimizden geleni yapacağız, bunun sözünü veriyorum." diyen Gökhan Sazdağı, "Yüzde yüz mücadelemizi göreceksiniz. Bu maç bizim için çok önemliydi, bunu da biliyorum. Sizden bütün kalbimle özür diliyorum. Ben gideceğim belki sabaha kadar uyuyamayacağım. sizler de aynı ama bu şekilde çözemeyiz. Hakkınızı helal edin, önemli bir maçı verdik. Tekrar bir olalım. Yeni hocamız gelsin. Biz bu sene gemiyi limana yanaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Transfer tahtamız kapalı, oyuncu gelmiyor. Burada gördüğünüz 20-25 kişiyiz, mücadele ediyoruz. Başka şansımız yok." ifadelerini kullandı.

        Taraftarlar da oyunculardan en az kendileri kadar mücadele etmelerini istedi.

        Konuşmaların ardından taraftarlar olaysız dağıldı.

        Bellona Kayserispor, Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmesinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırmıştı.

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