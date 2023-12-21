Kayserispor - Fenerbahçe maçı için hakem yorumları
beIN Trio ekibi, Kayserispor - Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar...
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KAYSERİSPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ AN
Kayserispor'un penaltı beklediği pozisyon - Boa Morte - Osayi
Bülent Yıldırım: Etkili bir temas değil. Böyle penaltı olmaz. Bence devam kararı tartışmasız doğru.
Bahattin Duran: Penaltı verse, VAR karışırdı burada. Oyunun devam etmesi çok doğru.
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KAYSERİSPOR'UN PENALTISI
Kayserispor'un kazandığı penaltı
Bülent Yıldırım: Thiam'ın Djiku'ya müdahalesinde faul olmadığını düşünüyoruz. Attamah kola temas olmadan göğüsle topu alıyor. Djiku kolunu kapatmayı başaramamış. Niyeti kötü olmasa bile penaltı doğru. Burada bunu yardımcının gördüğünü düşünüyorum, o söyledi. Hakeme kapalı çünkü.
Bahattin Duran: Sol eli ve kolu bariyer olmuş. Penaltı kararı doğru.
Deniz Çoban: İlk açıdan izlersek bence de penaltı. Aslında yardımcı hakem önce korneri gösteriyor, Zorbay Küçük kararsız, hemen çalmıyor. Ama sonradan kendinden emin bir şekilde çalıyor. Niye bu kadar geç? Ben şunu düşündüm, oyuncu top eline çarpınca, eli sargıda, canı yanınca mı penaltı çaldı? Zorbay Küçük duruyor, yardımcı hakem korneri gösteriyor.
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FENERBAHÇE'NİN PENALTISI
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı
Bahattin Duran: VAR müdahalesi doğru. Penaltı kararı doğru. Buradaki zorlayan pozisyon, 2 tane Kayserisporlu oyuncu ve topun hangi ele geldiği, hakemin görmemesi normal. Kayserisporlu oyuncu Gökhan'ın sol eli doğal olmayan şekilde açık. Başka açıdan da göstermesi gerekiyor. Bu doğal konum değil, penaltı.
Bülent Yıldırım: Hakemin görme şansı imkansız. VAR hakemini kutluyorum. Tek eleştirim var, dar odaktan gösterdiniz, geniş açıdan da göstermekte fayda var. Değerli VAR hakemi kardeşlerime tavsiyem, bunu gösterin ama genişten de gösterin kafada bir şey kalmasın.
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SERBEST VURUŞ - KIRMIZILAR
Kayserispor'un son anlarda kazandığı serbest vuruş ve kırmızı kartlar
Deniz Çoban: Bence faul kararı doğru. Bir şey söylüyor, raporu okuma şansımız olsa görürüz. İtirazdan çıkan sarı kartlar doğru sonrası onur kırıcı bir şey söylediyse kırmızı kart. Mert Hakan'ın sadece bu davranışlarıyla değil, beraberinde bir şeyler söylediğini düşünüyorum. Ben sadece bu hareketlerden gördüyse, doğru bulmuyorum ama bir şey söylediğini düşünüyorum.
Bahattin Duran: Hakem takdiri diyorum faul için. İki sarı kart da doğru, ilk sarı kartlar doğru. Mert Hakan'ı sakinleştiremedi takım arkadaşları. Bu konuda hiç yorum yapmayayım, takım arkadaşlarının ve hocasının Mert Hakan'a tavrına bakalım, zaten her şey açık.
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Bülent Yıldırım: Net bir ihlal, net bir faul. Bundan yana bir şüphe yok. İki sarı kartın da doğru olduğunu düşünüyorum. Kural 12 der ki saldırgan, aşağılayıcı, küfürlü bir şekilde davranırsanız, bir şey söylerseniz, illa küfür olması gerekmez, bu kırmızı karttır. Hiçbir hakem böyle bir karambolde kimseyi ihraç etmez. Burada bir şey duydu. Bu saldırgan olabilir, aşağılayıcı olabilir, illa küfür değil. Bu tamamen hakemin takdirinde. Ancak şok edici bir şey söylemiş olmalı ki bu dakikaya kadar sakin olan hakem çat diye kırmızı gösteriyor. Arkada duyan Attamah ve Kemen de hakemin doğru yaptığını ifade etmeye çalışıyorlar. Bunun takdirini yapacak biz değiliz, sahadaki hakem.