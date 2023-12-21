Kayserispor - Fenerbahçe maçı için hakem yorumları

FENERBAHÇE'NİN PENALTISI

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı

Bahattin Duran: VAR müdahalesi doğru. Penaltı kararı doğru. Buradaki zorlayan pozisyon, 2 tane Kayserisporlu oyuncu ve topun hangi ele geldiği, hakemin görmemesi normal. Kayserisporlu oyuncu Gökhan'ın sol eli doğal olmayan şekilde açık. Başka açıdan da göstermesi gerekiyor. Bu doğal konum değil, penaltı.

Bülent Yıldırım: Hakemin görme şansı imkansız. VAR hakemini kutluyorum. Tek eleştirim var, dar odaktan gösterdiniz, geniş açıdan da göstermekte fayda var. Değerli VAR hakemi kardeşlerime tavsiyem, bunu gösterin ama genişten de gösterin kafada bir şey kalmasın.