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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Kayserispor, Dorukhan Toköz ile anlaştı - Bellona Kayserispor Haberleri

        Kayserispor, Dorukhan Toköz ile anlaştı

        Kayserispor, tecrübeli futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:17 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:17
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        Kayserispor, Dorukhan Toköz ile anlaştı!
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        Kayserispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Henüz transfer tahtası açılmayan Kayseri ekibi, 4 oyuncu ile söz kesti.

        AaronOpoku, Joao Mendes ve Burak Kapacak ile anlaşan sarı-kırmızılılar, son olarak Dorukhan Toköz ile el sıkıştı. Eskişehirspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor takımlarda forma giyen 29 yaşındaki Dorukhan, geçen sezon Eyüpspor ile 22 maça çıktı.

        2 yıllık anlaşmaya varılan Dorukhan Toköz, transfer yasağının kalkmasıyla resmi sözleşmeye imza atacak.

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