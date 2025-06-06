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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Kayserispor'dan teknik direktör açıklaması! - Bellona Kayserispor Haberleri

        Kayserispor'dan teknik direktör açıklaması!

        Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kayserispor, birkaç gün içerisinde yeni hocasını açıklamayı planlanıyor. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, yeni teknik direktörün de yabancı olacağını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:19 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:19
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        Kayserispor'dan teknik direktör açıklaması!
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        Kayserispor yönetim kurulu üyesi Süleyman Akın, Teknik Direktör Jakirovic ile 1 yıl daha sözleşmelerinin bulunmasına rağmen Boşnak hocanın kariyeri için İngiltere'yi tercih etmesinden ötürü yol ayrımına girdiklerini ifade etti.

        Akın, "Sergej hocanın tercihine saygımız var. Biz de lig yarışımızı önümüzdeki sezonda da sürdürmek için yeni hoca arayışımız var. Birçok alternatif arasından tercihimizi tamamlamak üzereyiz. Bir kaç gün içerisinde resmi açıklamayı yaparız" dedi.

        Süleyman Akın, yeni teknik direktörün de yabancı olacağını söyleyerek, "Kayserispor taraftarının gönlü rahat olsun. Kayserisporumuzu başarıya taşıyacağına inandığımız bir hoca ile sözleşme yapacağız" cümlelerine yer verdi.

        Kayserispor, Jakirovic ile 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu 29 puan toplayarak kümede kalmayı başarmıştı.

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