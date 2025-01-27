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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor'da teknik direktör arayışı! - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kayserispor'da teknik direktör arayışı!

        Kayserispor'da Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılmasının ardından arayışlar sürüyor. Fatih Tekke ve Erol Bulut'tan olumsuz yanıt alan sarı-kırmızılı yönetim, Oleksandr Kucher ile Tolunay Kafkas'ı gündemine aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 17:10 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:10
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        Kayserispor'da teknik direktör arayışı!
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        Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, yeni teknik direktörünü arıyor.

        Sivasspor mağlubiyeti sonrasında Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Kayserispor yönetimi, Teknik Direktör Fatih Tekke ile görüştü ancak olumsuz yanıt aldı. Sonrasında görüşme gerçekleştirilen Erol Bulut'tan da, "Sezon başı olsa kabul ederdim ama şu an edemem" yanıtını verdi.

        Eski futbolcusu Oleksandr Kucher'in, "gelirim" demesine rağmen bu anlaşmaya sıcak bakmayan sarı-kırmızılı yöneticiler, menajerler aracılığıyla Tolunay Kafkas'ı gündemine aldı.

        Kayserispor Kulübü, kısa sürede yeni teknik direktör konusunda bir karara varmak istiyor.

        Sarı-kırmızılı takım, sezona Burak Yılmaz ile başlamış, sonrasında Sinan Kaloğlu ile anlaşmıştı. Kayserispor, iki teknik direktörün görev aldığı sezonda şu ana kadar Süper Lig'de 3 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 16 puan toplayabildi.

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