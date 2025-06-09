Kayserispor'da Sergej Jakirovic dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig temsilcisi Bellona Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakiorvic ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Sergej Jakirović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

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48 yaşındaki çalıştırıcı Kayserispor'un başında 17 maça çıkarken; 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Teknik Direktör Sergej Jakirović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.#KYSR | #BirlikteGüçlüyüz #BellonaKayserispor pic.twitter.com/I9HL9daQ3i — Bellona Kayserispor (@KayserisporFK) June 8, 2025