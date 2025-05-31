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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Kayserispor'da Jakirovic ile yollar ayrılıyor - Bellona Kayserispor Haberleri

        Kayserispor'da Jakirovic ile yollar ayrılıyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile yollar ayrılıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:48 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:48
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        Kayseri'de Jakirovic ile yollar ayrılıyor
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        Kayserispor’da yakaladığı başarı ile dikkat çeken Teknik Direktör Sergej Jakirovic, yarın oynanacak olan Samsunspor maçı sonrası sarı-kırmızılı camiaya veda edecek. Başarılı teknik adamın Kayserispor’dan ayrılmasının ardından yeni adresinin İngiliz ekibi Hull City olması bekleniyor.

        48 yaşındaki teknik adam Kayserispor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakalamış ve sarı-kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli rol üstlendi.

        Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Sergej Jakirovic, zor günde gelip başarılı oldu. Devam etmek isterse kapımız açık. Gitmek istiyorsa da bize teşekkür edip uğurlamak düşer. Acun Ilıcalı’nın lig devam ederken sözleşmesi bulunan bir teknik adama teklif sunmasını da spor kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

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