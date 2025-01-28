Kayserispor'un yeni teknik direktörü Jakirovic!

Kayserispor, teknik direktörlük görevine Sergej Jakirovic'in getirildiğini duyurdu.

Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, Jakirovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sergej Jakirović ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Son olarak Dinamo Zagreb'te görev yapan Teknik Direktör Sergej Jakirović; Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış ve Ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır. Anlaşmanın hem Sergej Jakirović'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı