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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor'un yeni teknik direktörü Jakirovic! - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kayserispor'un yeni teknik direktörü Jakirovic!

        Kayserispor, teknik direktörlük görevine Sergej Jakirovic'in getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 18:56 Güncelleme: 28.01.2025 - 18:58
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        Kayserispor'da yeni teknik direktör Jakirovic!
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        Kayserispor, teknik direktörlük görevine Sergej Jakirovic'in getirildiğini duyurdu.

        Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, Jakirovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sergej Jakirović ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Son olarak Dinamo Zagreb'te görev yapan Teknik Direktör Sergej Jakirović; Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış ve Ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır. Anlaşmanın hem Sergej Jakirović'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı

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