Kayserispor'da iki iç transfer
Kayserispor'da futbolcular Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmelerini uzatıldı.
Giriş: 12.07.2025 - 22:41 Güncelleme: 12.07.2025 - 22:41
Kayserispor, Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcularımız Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmeleri 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Futbolcularımıza şanlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.
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