Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Peki Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler...
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.
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RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
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2-0 kazandığı Trabzonspor maçının ardından Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulan Beşiktaş çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmeye çalışacak. Siyah-beyazlı takım 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle ligde 39 puanla 3. sırada yer alırken, Kayserispor 28 puanla 13. basamakta bulunuyor.
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YENİLER KADRODA
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta yeni transferler Ernes Muçi ve Al-Musrati de kadroda yer aldı. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden; Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Yakup Arda Kılıç kadroda yer almadı.
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Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic ile Afrika Kupası'nda bulunan Arthur Masuaku da kadroda yer almıyor.
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BURAK YILMAZ'A KARŞI
Beşiktaşlı futbolcular, bu sezon ligde 4 maç siyah-beyazlı takımın teknik patronluğunu yapan Burak Yılmaz'a rakip olacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından ilk teknik adamlık deneyimini Beşiktaş'ta yaşayan Burak Yılmaz, eski futbolcusu olduğu siyah-beyazlı ekipte 4'ü lig, 2'si UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 6 müsabakada görev almıştı.
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MUHTEMEL 11
Mert
- 8
Onur Bulut
- 9
Worrall
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- 10
Colley
- 11
Zaynutdinov
- 12
Musrati
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- 13
Gedson
- 14
Muci
- 15
Semih
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- 16
Cenk Tosun
- 17
Muleka
- 18
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Arif, Carole, Eray, Ackah, Boa Morte, Cardoso, Gökhan, Nazon
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