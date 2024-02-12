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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Peki Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.02.2024 - 10:03 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:03
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

        • 2

          RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

        • 3

          2-0 kazandığı Trabzonspor maçının ardından Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulan Beşiktaş çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmeye çalışacak. Siyah-beyazlı takım 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle ligde 39 puanla 3. sırada yer alırken, Kayserispor 28 puanla 13. basamakta bulunuyor.

        • 4

          YENİLER KADRODA

          Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta yeni transferler Ernes Muçi ve Al-Musrati de kadroda yer aldı. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden; Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Yakup Arda Kılıç kadroda yer almadı.

        • 5

          Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic ile Afrika Kupası'nda bulunan Arthur Masuaku da kadroda yer almıyor.

        • 6

          BURAK YILMAZ'A KARŞI

          Beşiktaşlı futbolcular, bu sezon ligde 4 maç siyah-beyazlı takımın teknik patronluğunu yapan Burak Yılmaz'a rakip olacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından ilk teknik adamlık deneyimini Beşiktaş'ta yaşayan Burak Yılmaz, eski futbolcusu olduğu siyah-beyazlı ekipte 4'ü lig, 2'si UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 6 müsabakada görev almıştı.

        • 7

          MUHTEMEL 11

          Mert

        • 8

          Onur Bulut

        • 9

          Worrall

        • 10

          Colley

        • 11

          Zaynutdinov

        • 12

          Musrati

        • 13

          Gedson

        • 14

          Muci

        • 15

          Semih

        • 16

          Cenk Tosun

        • 17

          Muleka

        • 18

          Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Arif, Carole, Eray, Ackah, Boa Morte, Cardoso, Gökhan, Nazon

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