Kayserispor 940 milyon TL harcayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2024 Sezonu Süper Lig takım harcama Limitlerini belirledi.

Buna göre, yeni sezon için en çok harcama limiti Galatasaray’a verilirken en az limit ise Antalyaspor'a verildi. Kayserispor, en yüksek harcama limitine sahip 8. takım konumunda yer aldı. En çok harcama limiti alan Galatasaray için 6 milyar 137 milyon 773 bin TL belirlenirken, Kayserispor için ise 940 milyon 370 bin TL harcama limiti belirlendi.

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