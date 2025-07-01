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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Kayserispor, 59. yıldönümünde topbaşı yaptı - Bellona Kayserispor Haberleri

        Kayserispor, 59. yıldönümünde topbaşı yaptı

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, kuruluşunun 59. yıldönümünde topbaşı yaparak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 19:41 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:41
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        Kayserispor, 59. yıldönümünde topbaşı yaptı!
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        Kayserispor, kuruluşunun 59. yıldönümünde Teknik Direktör Markus Gisdol nezaretinde tesiste bir araya gelerek yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        "BUGÜN İLK TANIŞMAMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK"

        Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Alman Teknik Direktör Markus Gisdol, "Bugün öncelikli olarak sezona başladığımız için çok mutluyum. Mükemmel bir zemin ve çok güzel bir hava var. Bugün itibarıyla takımla ilk tanışmamızı gerçekleştirdik. Dolayısıyla onların yüzüne bakarak hazırlıklarını görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Önümüzde neredeyse 6 haftalık bir hazırlık süreci var. Yeterli süremiz var ama bu süreci çok çalışarak geçireceğiz" dedi.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Gisdol transferler ve antrenmana katılımla ilgili olarak da, "Profesyonel futbolun içinde olabilen şeyler bunlar. Sezona başlangıçta çoğu zaman istediğiniz oyuncular ve transferler gerçekleşmeyebilir. Tabi getirmek istediğimiz oyuncularla ve yeni transferlerle ilgili fikirlerimiz var. Sportif direktörümüz Muhammed bey de bu konu ile ilgili çok sıkı bir şekilde çalışıyor zaten. Özellikle bu kuruluş gününde Kayserispor ailesinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Umut ediyorum ki bu gelecek için çok pozitif bir sinyaldir" ifadelerini kullandı.

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