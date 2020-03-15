Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı ev sahibi 2-1 kazandı. Kayserispor'un gollerini 22. dakikada Mesanovic ve 42. dakikada Henrique kaydetti. Sarı-kırmızılılarda Mensah, ilk yarının sonunda Mensah ile penaltı vuruşunda kaleci Farnolle'u geçemezken konuk ekibin tek golünü 70'te Kjartansson attı.

Kayserispor bu sonuçla son 4 haftadaki 3. galibiyetini alırken puanını 22 yaptı. Galibiyet hasreti 11 maça yükselen Yeni Malatyaspor ise 25 puanda kaldı.