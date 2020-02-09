Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Robert Prosinecki'nin takımı Kayserispor ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Kayserispor'un gollerini 41. dakikada penaltıdan Mensah ve 46. dakikada Pedro Henrique kaydederken; Antalyaspor'un gollerini 47. dakikada penaltıdan yeni transfer Sinan Gümüş ve 84. dakikada Fredy attı.

Kayserispor karşısında oyuna 78. dakikada dahil olan Lukas Podolski'nin 78. dakikada VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Son bölümde üst üste fırsatlar yakalayan Antalyaspor kaleci Lung'!u geçemeyince 1 puana razı oldu.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 12 yaparken Antalyaspor ise 19 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇIN DAKİKALARI

3. dakikada Antalyaspor savunmasının arkasına atılan top için kalesini terk eden Boffin'in pas hatasında top ceza sahasının hemen dışındaki Mensah'ın önünde kaldı, savunma son anda araya girerek bu futbolcunun gol vuruşunu yapmasını engelledi ve topu kornere gönderdi.

5. dakikada savunma arkasına atılan topla hareketlenen Amilton'un aşırtma vuruşu üst ağlarda kaldı.

14. dakikada kazanılan serbest vuruştan yapılan ortaya ceza sahası içerisinde Chico vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti

18. dakikada Miguel Lopes sağ kanattan taşıdığı topu kale önündeki Mesanovic'e çıkardı ancak bu futbolcu topu iyi kontrol edemeyince mutlak gol şansı kaçtı.

26. dakikada Pedro Henrique'nin ara pasına hareketlenen Mesanovic'in dar açıdan çektiği şutta Boffin gole geçit vermedi.

30. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta Boffin topu kornere tokatladı.

37. dakikada Pedro Henrique'nin pasıyla ceza sahasına giren Djedje dengesini kaybedip düştü ve net bir fırsattan yararlanamadı.

39. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Kudryashov ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etti ve hakem beyaz noktayı işaret etti. 41. dakikada penaltıda topun başına geçen Mensah, sert bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi ve Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.

44. dakikada Miguel Lopes'in ceza sahası içerisinde Kudryashov'a yaptığı hareketin ardından hakem Koray Gençerler bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

45+1. dakikadaki penaltının başına geçen Sinan Gümüş, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderip skora denge getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

46. dakikada Djedje'nin sağ taraftan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde Mesanovic kafayı vurdu, kaleci Boffin bu topa çok iyi uzanmasına karşın seken topu Pedro Henrique tamamlayıp ağlara gönderdi.

50. dakikada sağ kanattan Bünyamin'in yaptığı ortayı Miguel Lopes uzaklaştıramadı, seken topa kale önünde Amilton dokunamayınca net bir fırsat kaçtı.

55. dakikada Pedro Henrique, Veysel Sarı'yı faulle durdurdu. Bu faulün ardından Veysel, Henrique'ye tepki gösterdi. Ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

61. dakikada orta sahada kazandığı topu ceza sahasına kadar taşıyan Mesanovic'in şutunda Boffin gole izin vermedi.

79. dakikada Antalyaspor'da az önce oyuna giren Lukas Podolski topu ağlara gönderdi ancak yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

83. dakikada Podolski'nin pasıyla topla buluşan Kudryashov Fredy'yi gördü, bu futbolcu da şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

90. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Miguel Lopes uygun pozisyonda kafayı vurdu ancak topu üstten auta gönderdi.

90+2. dakikada Mukariu'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Sinan Gümüş'ün sol çaprazdan çektiği şut üstten auta gitti.

90+3.dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ufuk Akyol'un şutunda kaleci Lung topu kornere çelmeyi başardı.

90+4. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortaya Kravets kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.