Karı koca can verdi! Çocukları yaralı!
Kayseri'de, otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada, 39 yaşındaki Hüseyin ve 33 yaşındaki Emine B. çifti hayatını kaybederken, 10 yaşındaki çocukları E.B. ise yaralandı. Çiftin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Kayseri'de kaza, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Şehir Hastanesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsüyle Hüseyin B.'nin (39) kullandığı otomobil çarpıştı.
ANNE, BABA VE ÇOCUK ARAÇTA SIKIŞTI
DHA'daki habere göre savrulan otobüs, park halindeki başka bir yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsüyle eşi Emine B. ve 10 yaşındaki oğlu E.B. araçta sıkıştı.
KARI KOCA ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan aileyi çıkarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin ve Emine B. çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.
YARALANAN ÇOCUK TEDAVİYE ALINDI
Çiftin yaralanan çocukları E.B. ise ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.