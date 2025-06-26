Kayseri'de edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde, Ş.A.'nın sürücüsü olduğu otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

İHA'daki habere göre çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan sürücü Ş.A.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesine kaldırdı.

KARNINDAKİ BEBEĞİYLE CAN VERDİ

Hamile olduğu öğrenilen Ş.A.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bebeği ile birlikte hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.