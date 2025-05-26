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        Haberler Gündem Kayseri'de otomobil dere yatağına düştü: 5 yaralı - Güncel haberler

        Kayseri'de otomobil dere yatağına düştü: 5 yaralı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde otomobilin dere yatağına düştüğü kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 23:51 Güncelleme: 26.05.2025 - 23:51
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        Otomobil dere yatağına düştü: 5 yaralı
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        Kaza, saat 20.30 sıralarında Yahyalı ilçesi Yenice Mahallesi Çat mevkisinde meydana geldi.

        Eşe Uzun yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dere yatağına düştü. Sürücü ile otomobildeki Halis Ç., Mustafa Ö., Ebrar Ö. ve Amine Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak, Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen 3 kişi, Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Öte yandan otomobildekilerin, Kapuzbaşı Şelalesi’ni gezdikten sonra kente dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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