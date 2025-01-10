Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 04:31 Güncelleme: 10.01.2025 - 06:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.Ö'nün (43) saklandığı adresi belirledi.

        AA'nın haberine göre; düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayseri
        #FETÖ
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        Trump'tan "Putin ile görüşme" açıklaması
        Trump'tan "Putin ile görüşme" açıklaması
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki!
        Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki!
        Brezilya'da uçak kazası: pilot hayatını kaybetti
        Brezilya'da uçak kazası: pilot hayatını kaybetti
        İngiliz dizisinin tanıtımında yer aldı
        İngiliz dizisinin tanıtımında yer aldı
        24 saat geçmeden katili yakalandı
        24 saat geçmeden katili yakalandı
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        Alman politikacıya "sabun pastalı" protesto
        Alman politikacıya "sabun pastalı" protesto
        Tahliye edilen kişi sayısı 200 bine yükseldi
        Tahliye edilen kişi sayısı 200 bine yükseldi
        Ailesinden ilk açıklama
        Ailesinden ilk açıklama
        Habertürk Anasayfa