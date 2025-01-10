Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
Giriş: 10.01.2025 - 04:31 Güncelleme: 10.01.2025 - 06:57
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.Ö'nün (43) saklandığı adresi belirledi.
AA'nın haberine göre; düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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