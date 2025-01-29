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        Haberler Gündem Kayseri'de drift atan sürücüye 55 bin lira ceza

        Kayseri'de drift atan sürücüye 55 bin lira ceza

        Kayseri'de aracıyla drift atan sürücüye 55 bin 659 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 8 ay el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 01:56 Güncelleme: 29.01.2025 - 01:56
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        Kayseri'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformunda yer alan "Geç saatlerde drift yaparak vatandaşları rahatsız etti" paylaşımıyla ilgili çalışma yaptı.

        Alkollü araç kullanarak maddi hasarlı kazaya karıştığı tespit edilen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 55 bin 659 lira idari para cezası kesildi.

        AA'nın haberine göre; hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine de 8 ay süreyle el konuldu.

        Öte yandan ekipler kırmızı ışık ihlali yapan 3 sürüye de toplam 6 bin 501 lira ceza uyguladı.

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