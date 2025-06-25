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        Haberler Gündem Kayseri'de bir bina yönetimine kayyum atandı - Güncel haberler

        Kayseri'de bir bina yönetimine kayyum atandı

        Kayseri'de, yönetici seçiminin "usule uygun olmadığı" gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine mahkeme tarafından bir bina yönetimine kayyum atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 19:00 Güncelleme: 25.06.2025 - 19:00
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        Bina yönetimine kayyum atandı
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        Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'ndeki 32 dairelik binanın 2 yıl önce yapılan yönetici seçimine bazı malikler, "usule uygun olmadığı" gerekçesiyle itiraz etti.

        Maliklerin şikayeti üzerine Kayseri 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, dava sonucunda bina yönetimine kayyum atanmasına karar verdi.

        Kararın ardından kayyum olarak görevlendirilen Kayseri Bina Yönetimleri Derneği Başkanı Abdulaziz Duygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, bina yönetimlerine kayyum atanabildiğini söyledi.

        Mahkemenin kendilerini 6 ay kayyum olarak görevlendirdiğini belirten Duygun, "Mahkeme heyeti bu süre zarfında binadaki tüm işlemleri incelememizi ve bir rapor hazırlayarak mahkemeye sunmamızı istedi." dedi.

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        Kayseri'de herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için dernek kurduklarını belirten Duygun, şöyle devam etti:

        "Söz konusu bina 32 dairelik. Bu binada 2023 yılında yönetici seçimine gidiliyor. Bir seçim sonucunda yönetim kurulu belirleniyor ancak bazı malikler bu seçimin usulsüz olduğunu iddia ederek, mahkemeye başvuruyor. Durumdan şikayetçi olan 5 malik, mahkeme süresi boyunca herhangi bir ödeme yapmıyor. Bu da diğer maliklerin hizmet almasını zorlaştırıyor. Burada oluşan zarar yaklaşık 500 bin lira. Binalarda ve sitelerde bu tarz mağduriyetler çok oluyor. O yüzden mahkemenin vermiş olduğu bu karar çok önemli."

        Duygun, şikayetçi olan ve bu süreçte ödeme yapmayan 5 malikle görüştüklerini ve kayyumun resmi olarak işe başlamasıyla tüm borçlarını ödeyeceklerini belirttiklerini aktardı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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