Kayseri Bilim Merkezi'nde ücretsiz "arduino" eğitimi

Türkiye'nin 6 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli bilim merkezinden biri olan Kayseri Bilim Merkezi, sadece kente değil, üniversite öğrenciler için ücretsiz arduino eğitimi düzenliyor.

REKLAM advertisement1

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi eğitmenleri tarafından hazırlanan eğitim programı, Abdullah Gül Üniversitesi'nde elektrik, elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerde eğitim gören öğrencilere yönelik olarak veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, arduino eğitimi, 1.5 ay süresince, temel seviyeden başlayarak, adım adım daha ileri seviyelere geçilerek öğrencilere öğretiliyor. Eğitim, öğrencilere hem yazılım hem de teknik bilgi kazandırmanın yanı sıra, robotik kodlama alanındaki yetkinliklerini de arttırmayı amaçlıyor. Kayseri Bilim Merkezi Robotik Kodlama Eğitmeni Turgay Seyli, "Robotik kodlama ve yazılım gibi değişik atölyeler gerçekleştiriyoruz. Abdullah Gül Üniversitesi’nde elektrik, elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği bölümlerinde olan öğrencilerimize arduino eğitimlerine başlattık. Yaklaşık 1.5 ay boyunca temel seviyede arduino eğitimi gerçekleştireceğiz. En basit halinden ilerleyerek, seviye seviye geçeceğiz" dedi.