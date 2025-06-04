Kaymakam nedir, görevleri nelerdir ve nasıl olunur? Kaymakam olma şartları neler ve yaş sınırı var mı?

Devletin taşradaki eli olarak bilinen kaymakamlık mesleği, yıllardır kamu yönetiminde prestijli bir konumda yer alıyor. Her dönem birçok gencin hedefleri arasında yer bulan bu görev, hem sorumlulukları hem de sınırlarıyla dikkat çekiyor. Ancak bu mesleğe giden yol, sanıldığı kadar basit ya da tek adımlı değil. Kaymakam olmak isteyenler için tüm detayları yazımızda derledik.

KAYMAKAM NASIL OLUNUR?

REKLAM advertisement1

Kaymakam olmak, kamu yönetiminde sorumluluk ve yetkinin buluştuğu önemli görevlerden biridir. Bu yola çıkmak isteyen biri için ilk adım, üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme veya benzeri fakültelerinden mezun olmaktır. Mezuniyetin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kaymakam Adaylığı Sınavı’na katılmak gerekir. Bu sınav, KPSS’den farklı ve özel bir süreçtir. Yazılı sınavı geçen adaylar, sözlü mülakat, güvenlik soruşturması ve sağlık kontrollerinin ardından kaymakam adayı olarak göreve başlar.

REKLAM

KAYMAKAM OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Kaymakam olabilmek için belirli hukuki, akademik ve kişisel koşulların yerine getirilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en temel şarttır.

Ardından 35 yaşını doldurmamış olmak, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, maliye ya da işletme gibi fakültelerden lisans düzeyinde mezun olmak gerekir.

Ayrıca sınav yılı itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak ve kamu haklarından mahrum olmamak da aranan şartlardandır.

Bununla birlikte, adayların adli sicil kaydının temiz olması, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmaları ve sağlık durumlarının görev yapmaya engel olmaması da zorunludur.

Bu şartları taşıyan adaylar yazılı ve sözlü sınavlara katılarak sürece dâhil olabilirler.

KAYMAKAMIN GÖREVLERİ NELERDİR?

Bir ilçede devleti temsil eden en üst mülki amir olan kaymakam, sadece idari değil, aynı zamanda sosyal ve hukuki açıdan da önemli bir figürdür. Kaymakamın temel görevi, ilçede devletin yasalarını uygulamak, kamu düzenini sağlamak ve hizmetlerin vatandaşlara etkili biçimde ulaşmasını sağlamaktır. Emniyet ve jandarma birimlerinin amiri konumunda olan kaymakam, asayişten sosyal yardımlara, afet yönetiminden eğitime kadar pek çok alanda söz sahibidir. Ayrıca ilçe genelinde yapılan her türlü kamu faaliyetini denetleme, yerel yönetimlerle koordinasyon sağlama ve merkezi hükümet ile yerel halk arasında köprü olma görevini de yürütür. Bu görevleri yerine getirirken tarafsızlık, şeffaflık ve halkla güçlü iletişim, mesleğin temel taşıdır. REKLAM KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR? Kaymakam maaşı, görev yılına, bulunduğu ilçenin gelişmişlik düzeyine ve sahip olduğu ek sorumluluklara göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel hatlarıyla, kaymakamlık mesleği kamudaki en yüksek maaş gruplarından birinde yer alır. 2025 itibarıyla görevine yeni başlayan bir kaymakam ortalama 55.000 – 70.000 TL arasında maaş alabilirken, bu tutar görev süresi uzadıkça, farklı görevlendirmeler ve aile yardımı gibi ek kalemlerle birlikte artış gösterebilir. Bunun yanı sıra lojman, makam aracı ve bazı sosyal haklar da maaş dışı avantajlar arasında sayılabilir.

KAYMAKAM OLMAK İÇİN KPSS’YE GİRMEK ŞART MI? Kaymakam adaylığı sürecine başvurmak için klasik KPSS’ye girme zorunluluğu yoktur. Bunun yerine İçişleri Bakanlığı tarafından yılda bir ya da birkaç kez düzenlenen özel bir Kaymakamlık Adaylığı Sınavı yapılır. Bu sınav genellikle ÖSYM tarafından organize edilir ve başlı başına farklı bir sınav türüdür. Elbette KPSS’ye hazırlık sürecinde edinilen genel kültür, anayasa, idare hukuku gibi bilgiler, bu sınavda da işe yarar. Ancak kaymakamlık sınavı, daha derinlemesine bilgi ve yorum gücü gerektirdiği için ayrı bir çalışma ve hazırlık süreci ister. Yani özetle: Hayır, KPSS şart değildir; fakat benzer bilgi düzeyine sahip olmak avantaj sağlar. REKLAM KAÇ YILDA KAYMAKAM OLUNUR? Kaymakam olmak, sabır, eğitim ve disiplin gerektiren bir süreçtir. Öncelikle dört yıllık lisans eğitimi tamamlanır. Ardından sınav süreci ve mülakatlar ortalama 6 ay ila 1 yıl arasında sürer. Sınavı kazanan adaylar, yaklaşık 3 yıllık bir kaymakam adaylığı sürecine girer. Bu süreçte hem teorik eğitimler hem de pratik stajlar gerçekleştirilir. Yani lisans eğitimi sonrası tüm aşamalar başarıyla geçilirse, ortalama 4 ila 5 yıl içinde bir kişi kaymakam olarak göreve başlayabilir.

KAYMAKAM OLMAK İÇİN YAŞ SINIRI VAR MI? Evet, kaymakamlık sınavına başvuru için yaş sınırı mevcuttur. Sınav yılı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, bu mesleğe adım atmak isteyen herkes için temel bir şarttır. Bu yaş sınırı, adaylık sürecinin uzunluğu ve görev süresi boyunca sürdürülebilirlik açısından belirlenmiştir. Ancak yaş sınırına takılan kişiler için hâlâ kamu yönetimi içinde birçok farklı kariyer alternatifi bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki, yaş sadece bir sayıdan ibaret değil; aynı zamanda fırsatların da zamana bağlı olarak şekillendiği bir faktördür.